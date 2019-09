‘Uitblijven oplossing jeugdzorg onverantwoord’

Het uitblijven van een structurele oplossing voor de jeugdzorg is onverantwoord, stelt Jeugdzorg Nederland in een reactie op de miljoenennota. Volgens de brancheorganisatie schuift het kabinet een structurele financiële oplossing voor de tekorten in de zorg voor jongeren door naar het volgende kabinet.

Het kabinet presenteert tijdelijke extra middelen (300 miljoen euro in 2020 en 2021) als geld voor de jeugdzorg. „Maar het geld is voor de gemeenten. Ook in 2019 kregen de gemeenten eenmalig 400 miljoen euro extra, maar die lijken ze vooral gebruikt te hebben om hun eigen bestaande tekorten af te dekken”, aldus de Jeugdzorg Nederland.

Extra geld voor gemeenten leidt volgens de organisatie niet automatisch tot betere jeugdzorg of ruimte om iets te doen aan de hoge werkdruk in de sector.