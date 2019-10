Uitbater restaurant Amsterdam doodgeschoten

De 49-jarige uitbater van een restaurant aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West is woensdag door een schietpartij om het leven gekomen. Een ander slachtoffer raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft korte tijd later een verdachte aangehouden. De politie houdt er rekening mee dat een tweede persoon is gevlucht na het schietincident.

De aangehouden verdachte zat in het vermoedelijke vluchtvoertuig dat op de Admiraal de Ruijterweg was gezien en daarna door de politie aan de kant was gezet. Het gaat om een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken. Bij de aanhouding van de verdachte loste de politie een waarschuwingsschot. De identiteit van de verdachte is nog niet bekend.

De identiteit van het zwaargewonde slachtoffer is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk of de doodgeschoten man een bekende van de politie was. Ook over het motief voor de schietpartij kon de politie nog niets zeggen.

Op het moment van het incident waren er veel mensen op het Hugo de Grootplein.