Uit zwembad gehaalde tiener uit Syrië overleden

Een zestienjarige jongen is overleden nadat hij maandagmiddag in kritieke toestand uit uit een zwembad was gehaald in Venlo. „Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen, maar medische hulp mocht helaas niet meer baten”, meldt de politie.

Het slachtoffer is volgens Omroep Venlo afkomstig uit Syrië. Het zwembad sloeg rond 14.40 uur alarm. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische bijstand te verlenen. De andere gasten verlieten het water, waarna het Buitenbad Groot Venlo dicht ging, aldus de omroep. Medewerkers van het zwembad zouden de jongen herhaaldelijk gewaarschuwd hebben om het grote bad niet in te gaan omdat hij niet kon zwemmen.