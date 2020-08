Een 7-jarige jongen die maandag uit de Zevenhuizerplas bij Rotterdam-Nesselande was gehaald en daarna was gereanimeerd, is in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep West.

Het jongetje was in het water in de problemen geraakt. Hij bleef ongeveer een kwartier onder water en werd daarna naar de kant gehaald en gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ook een 25-jarige man is maandag verdronken in de Zevenhuizerplas.