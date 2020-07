Uit Amsterdams IJ opgeviste Ferrari blijkt te zijn gestolen

De Ferrari die onlangs op de bodem van het IJ in Amsterdam is gevonden blijkt te zijn gestolen. Er is geen ander misdrijf gebleken, zo schrijft de politie op Twitter. „De diefstal is inmiddels verjaard, auto is volledig doorgeroest en gaat naar de sloop”, aldus de politie.

De Ferrari werd bijna een maand geleden bij toeval ontdekt door duikers van de brandweer in opleiding bij de IJhaven in Amsterdam-Oost. Het bleek te gaan om een rode Ferrari Mondial uit 1987. Donderdagmiddag werd de sportauto uit het water getakeld, wat een enorme klus was omdat de bolide voor het grootste deel in de bodem was weggezakt. Uit forensisch onderzoek bleekt dat er geen stoffelijke overschotten in de auto zijn gevonden.