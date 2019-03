UberPop was een jaar actief

De dienst UberPop verscheen in 2014 in Nederland. Gewone mensen konden hun eigen auto gebruiken om geld te verdienen, door als een taxi door de stad te rijden. Ruim een jaar later vertrok de dienst al, na een reeks van geschillen met de overheid. Een overzicht van opkomst en ondergang.

30 juli 2014: UberPop verschijnt in Amsterdam, aanvankelijk met een selecte groep van twintig chauffeurs. Een rit is de helft goedkoper dan een gewone taxi. Particuliere taxiritten mogen niet, maar Uber noemt die regels verouderd en onduidelijk. De Inspectie Leefomgeving en Transport kondigt strenge controles aan en de gemeente Amsterdam begint een onderzoek.

Augustus 2014: Een aantal UberPop-chauffeurs krijgt een ultimatum van de Inspectie: stoppen, of anders een boete van 4200 euro.

9 oktober 2014: Uber breidt UberPop uit. Na de geslaagde proef met de eerste chauffeurs mogen voortaan alle Amsterdammers voor UberPop gaan rijden.

11 oktober 2014: Vier UberPop-chauffeurs worden opgepakt. Ze krijgen een boete van 1500 euro. Uber zelf krijgt een dwangsom. Uber stapt naar de rechter, maar verliest de zaak.

4 december 2014: UberPop breidt uit naar Rotterdam en Den Haag, en later ook naar Utrecht.

8 december 2014: Het College van Beroep voor het bedrijfsleven verbiedt UberPop.

Januari 2015: UberPop blijft ondanks het verbod beschikbaar. Daarom krijgt Uber opnieuw een dwangsom, die oploopt tot 50.000 euro. Uber vecht die aan en blijft UberPop aanbieden.

Maart 2015: Nieuwe dwangsom voor Uber, deze keer van 100.000 euro. In Amsterdam worden UberPop-chauffeurs belaagd door reguliere chauffeurs. De gemeente Amsterdam wil strengere controles van UberPop.

Maart en september 2015: Invallen bij kantoor Uber in Amsterdam. Inspectie neemt de administratie van UberPop in beslag.

Mei 2015: Dwangsom voor UberPop wordt weer verhoogd, naar een maximum van 1 miljoen euro.

November 2015: Uber gooit de handdoek in de ring en stopt met UberPop.