„Uber wiste systemen bij controle Amsterdam”

Taxidienst Uber had in het verleden een geheim computerprogramma om systemen te vergrendelen wanneer inspecties een inval deden. Dat moest informatie uit handen van overheden houden, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

Uber zou het onder meer hebben gebruikt bij een controle van het kantoor in Amsterdam. Een woordvoerster van Uber in Nederland kon niet direct reageren.

Het geheime project zou Ripley heten. Uber-medewerkers hadden de instructie gekregen om een speciaal nummer op het hoofdkantoor in San Francisco te bellen. In dat geval werden alle computers van afstand uitgelogd en ontoegankelijk gemaakt. Wachtwoorden werden veranderd en gegevens op smartphones, laptops en computers van het bedrijf werden vergrendeld

Ripley zou in 2015 en 2016 zijn gebruikt. Behalve in Amsterdam zou het ook zijn toegepast in Montreal, Brussel, Hongkong en Parijs.