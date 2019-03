Uber: we hebben van fouten geleerd

Uber heeft van zijn fouten geleerd en is nu vastberaden om het juiste te doen. Dat is de boodschap van het bedrijf na bekendmaking van een schikking met het Openbaar Ministerie.

Een woordvoerster van Uber laat weten: „We hebben de manier waarop wij werken wereldwijd veranderd, waarbij integriteit voor ons centraal staat. We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn voor steden. In 2015 hebben we de UberPOP-dienst stopgezet. Sindsdien werken we alleen met professionele chauffeurs die hun diensten aanbieden via uberX, Van en Black.”

Uber is al een paar jaar bezig om schoon schip te maken, na een reeks schandalen. Zo moest oprichter Travis Kalanick in 2017 plaatsmaken voor de huidige topman, Dara Khosrowshahi.