Uber-passagier kan klagen over discriminatie

Gebruikers van taxi-app Uber kunnen voortaan klagen wanneer ze vinden dat ze gediscrimineerd zijn door hun chauffeur. De app heeft daarvoor een 'meldknop' gekregen. Die is maandag gelanceerd vanwege de Pride-week in Amsterdam, maar is ook daarna beschikbaar en kan ook worden gebruikt bij andere vormen van discriminatie. Vooralsnog is de klaagknop alleen in Nederland beschikbaar, maar als hij aanslaat, wordt hij misschien ook in andere landen ingevoerd.

Uber werkte samen met de Amsterdamse dragqueen Jennifer Hopelezz. Die werd een paar weken geleden geweigerd door een chauffeur. "Discriminatie komt nog steeds voor op ons platform. Mensen die ermee te maken krijgen, melden dat niet altijd", aldus Uber. Om klagen eenvoudiger te maken, is 'discriminatie' toegevoegd als keuzemogelijkheid in het klachtendeel van de app. Daarnaast heeft Uber een voorlichtingsfilmpje gemaakt met Jennifer Hopelezz.

Uber-chauffeurs kunnen ook klagen over discriminerende passagiers, maar daar is geen aparte klaagknop voor. Uber werkt aan een manier om passagiers die zich vaak misdragen te weigeren als klant.