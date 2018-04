Uber deelt info over verkeer Amsterdam

Taxi-app Uber gaat informatie over het verkeer in Amsterdam en omstreken delen met de buitenwereld. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de reistijden vanaf een bepaalde plek te zien. Ambtenaren en bedrijven kunnen die gebruiken om plannen te maken. Uber Movement, heet de openbare informatiebron, die vanaf woensdag beschikbaar is.

Uber laat bijvoorbeeld zien wat er afgelopen zomer gebeurde toen de westelijke A10 wekenlang was afgesloten voor werkzaamheden. Mensen waren langer onderweg, maar ritten van noord naar zuid hadden meer last van de afsluiting dan ritten van zuid naar noord.

Uber zelf heeft geen direct commercieel belang bij het project, zegt een woordvoerster: „Voor ons is het een volgende stap in de samenwerking met de gemeente. We verzamelen veel data over verkeersstromen en we willen iets teruggeven aan de steden waar we actief zijn. Een goede relatie met gemeenten is voor ons van groot belang.”

Uber had eerder al de verkeersgegevens van zeven steden, waaronder Parijs en Londen, naar buiten gebracht. Daar komen woensdag twaalf steden bij. Naast Amsterdam zijn dat onder meer Toronto, Caïro en Melbourne. Uber wil later ook andere steden toevoegen, maar kan nog niet zeggen welke steden dat zijn en wanneer het gebeurt.

De informatie is gebaseerd op gegevens uit de app die Uber-chauffeurs gebruiken tijdens hun ritten. Die gegevens zijn op een hoop gegooid. Uber wil niet zeggen hoeveel ritten in Amsterdam worden uitgevoerd en hoeveel klanten er zijn. Wel laat het bedrijf weten dat er ruim 2000 mensen zijn die minstens één keer in de week als chauffeur rondrijden.

In de toekomst is het mogelijk om andere informatie toe te voegen. Zo zou Uber Movement kunnen laten zien waar chauffeurs hard op de rem trappen. Dat kan iets zeggen over de afstelling van stoplichten of over de staat van het wegdek.