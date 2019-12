Uber-chauffeur moet vaker selfies maken

Uber-chauffeurs in heel Nederland moeten vaker selfies maken. Het platform vergelijkt die met de foto van de chauffeur die al in het systeem staat, om zo de identiteit te bevestigen. Dat moet voorkomen dat taxichauffeurs en koeriers op accounts van anderen rondrijden. Real Time ID Check, heet het systeem. Dat wordt vanaf eind december ingevoerd in heel Nederland en zal half februari bij iedereen actief zijn.

Chauffeurs en koeriers krijgen op onregelmatige tijden het verzoek om naar een veilige plek te rijden en daar een selfie te maken. „Dit kan op elk moment gebeuren, bij het inloggen of tussen ritten en bezorgingen door”, aldus Uber. Als de selfie niet overeenkomt met de profielfoto van de accounthouder of als de chauffeur geen selfie maakt, wordt het account geblokkeerd. Een chauffeur moet sowieso een selfie maken als een passagier doorgeeft dat de bestuurder niet op de foto in de app lijkt.

De Real Time ID Check was een paar maanden geleden al aangekondigd voor Amsterdam. Het systeem bestaat al in andere landen.