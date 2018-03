Twitter voert bladwijzers in

Twittergebruikers kunnen tweets die ze langs zien komen, voortaan opslaan om ze later terug te kunnen lezen. Het netwerk voert woensdag de bookmark-functie in. Het moet voorkomen dat mensen een voor hen interessante tweet kwijtraken in de berg aan berichten die langskomen.

Onder tweets komt een delen-knop te staan. Met die knop kunnen mensen een tweet bookmarken. Het is ook mogelijk om zo een tweet via een privébericht naar een ander te sturen. Anderen kunnen niet zien welke tweets een gebruiker heeft gebookmarkt.

De bladwijzer-functie zit in de Twitter-app voor iOS en Android, in Twitter Lite en in de mobiele site. Op de reguliere site en in Tweetdeck is bookmarken niet beschikbaar.