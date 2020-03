Twitter promoot betrouwbare bronnen over coronavirus

Om bij te dragen aan het verspreiden van juiste informatie over het nieuwe coronavirus, heeft Twitter een aantal maatregelen genomen. Zo worden Nederlandse gebruikers die zoeken naar termen als ‘coronavirus’ of ‘COVID-19’ als eerste verwezen naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bovenin de zoekresultaten staat dat daar betrouwbare informatie is te vinden.

Ook in andere landen promoot Twitter de gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie. Verder zegt de dienst actief te speuren naar manipulatieve berichten over het coronavirus. Daarvoor geldt een zero-tolerance-beleid. Het bedrijf heeft tot nog toe geen bewuste desinformatiecampagnes ontdekt.

Adverteerders die met „ongepaste advertenties” proberen aandacht te trekken door naar het virus te verwijzen, worden volgens Twitter geweerd. Overheden die tweets over COVID-19 willen promoten, krijgen wel ruim baan. Verder geeft Twitter gratis advertentiekrediet aan non-profitorganisaties die bijdragen aan betrouwbare informatie over het virus, zoals factcheckers.