Twitter ‘ontploft’ na zware beving Zeerijp

Een enorme klap en krakende huizen. De zware aardbeving bij het Groningse Zeerijp van maandag is gevoeld in vrijwel de hele provincie Groningen. Het sociale medium Twitter ontplofte met meldingen van „een van de zwaarste bevingen ooit”.

Zeerijp werd vlak na drie uur ’s middags getroffen door een aardschok met een kracht van 3.4. Dat was maar iets minder dan de zwaarste beving ooit in Groningen. In 2012 kreeg Huizinge een beving voor de kiezen met een kracht van 3.6.

„Net giga aardbeving in buurt van Loppersum”, zo twittert Ingrid Verbeek over de beving die volgens haar zwaarder voelde dan de beving in Huizinge. „Harde klap en het huis stond van boven tot onder te trillen en te kraken met nabevingen. Rotgeschrokken!”

Volgens Martin Pijlman was de beving ook goed voelbaar in het Groningse Winsum. „Niet eerder zo heftig gevoeld”, zegt hij op Twitter. Ook elders in de provincie reageerden bewoners geschrokken door de zware beving. Meldingen komen vanuit Appingedam tot de stad Groningen.

Want hoewel Zeerijp op zo’n 20 kilometer van de stad ligt, was de beving daar ook opvallend goed voelbaar. „Mijn hele bureau schudt hier van links naar rechts”, schrijft Roelard Smit vanuit zijn kantoor aan de Sontweg in de stad. Ene Marinde was vlak bij het centrum van de stad. „Oke.. Aardbeving in de Oosterparkwijk. Hele bank beefde gewoon.”

Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen twitterde dat de beving in het ziekenhuis is gevoeld. „Deze heeft gelukkig geen gevolgen gehad in operatiecentrum, intensive care en hartbewaking.”