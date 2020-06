Twintiger uit Nootdorp op de A12 verongelukt

Een 20-jarige man uit Nootdorp is zaterdag op de A12 verongelukt. Dat meldt de politie die onderzoekt hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

De politie vermoedt dat het ongeval in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatshad. Op de A12 in de richting van Den Haag is de man ter hoogte van tankstation Knorrestein (Zoetermeer) in de sloot terechtgekomen.

Pas rond 11.00 uur zaterdagochtend kreeg de politie een melding binnen dat er een voertuig in het water lag. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder al overleden. De politie roept getuigen op zich te melden.