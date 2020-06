Twintig winkels Elburg houden illegale koopzondag

In Elburg zijn zondag twintig winkels open gegaan, terwijl dat tegen de regels is. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen koopzondagen. Er zijn geen boetes uitgedeeld. Dat meldt Omroep Gelderland.

De Winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg wilde met de opening op zondag een statement maken richting de gemeenteraad. „We hebben geen keuze. Het water staat ons aan de lippen.” De winkeliersvereniging noemt de vooralsnog eenmalige koopzondag een succes.

De gemeenteraad bespreekt dinsdag de gang van zaken.