Twintig stekelroggen krijgen de vrijheid in Westerschelde

Twintig speciaal gekweekte en gechipte stekelroggen zijn vrijdagmiddag losgelaten in de Westerschelde. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) hoopt samen met Sportvisserij Nederland en kweker Blue Linked dat er weer een natuurlijke populatie stekelroggen voor de Nederlandse Noordzeekust ontstaat. Roggen die in 2019 en 2018 werden losgelaten in de open verbinding met de Noordzee doen het volgens hun zender goed, aldus WWF.

De roggen zijn opgekweekt uit eitjes uit publieksaquaria in een speciaal centrum van Blue Linked in Hazerswoude. De vissen zijn in koelboxen naar Fort Ellewoutsdijk bij Terneuzen gebracht. Daar moesten ze eerst een paar uur aan het koudere Westerscheldewater wennen. De roggen die eerder werden losgelaten zijn naar de Noordzee gezwommen, blijkt uit de zendergegevens. Maar ze komen ook weer terug naar de Westerschelde, want roggen zijn honkvast.

Roggen en haaien kwamen tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw veel voor in de Noordzee. Ze verdwenen grotendeels door overbevissing en de bouw van de Deltawerken en de Afsluitdijk. Nu het uitzetten van gekweekte stekelroggen succesvol lijkt te zijn, worden binnenkort ook gekweekte vleten (een heel grote roggensoort) en zee-engelen (een haaiensoort) losgelaten, zegt het WWF.