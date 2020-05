‘Twintig kinderen behandeld voor Kawasaki, elf hadden ook corona’

Nederlandse ziekenhuizen hebben in de afgelopen weken twintig kinderen behandeld voor een zeldzame ontstekingsziekte. Ze hadden verschijnselen van de ziekte van Kawasaki. Elf van hen bleken ook antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in hun bloed te hebben, wat betekent dat ze die ziekte onlangs hebben gehad.

Of hun ontstekingen zijn veroorzaakt door corona, is moeilijk vast te stellen, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. „Maar als twintig kinderen een Kawasaki-achtig ziektebeeld hebben, van wie meer dan de helft corona-antistoffen heeft, nemen we aan dat er wel een relatie is. Niet zo veel kinderen zijn besmet geraakt met corona. Maar wat die relatie precies is, weten we niet, daar wordt veel onderzoek naar gedaan.”

Volgens Illy hebben enkele kinderen op de intensive care gelegen met de ziekte van Kawasaki. Vier patiënten waren jonger dan 5 jaar, de anderen waren 5 tot 18 jaar oud.

Vooral peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door besmetting met een bacterie of een virus. Bij de ziekte van Kawasaki raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen, rode handpalmen en voetzolen, en huiduitslag. Als de bloedvaten rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn.

De ziekte van Kasawaki is niet op te sporen in bloed of urine en is niet te zien op foto’s. Artsen maken een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat. Er is geen geneesmiddel voor, artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt om zelf te genezen.