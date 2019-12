Twintig doorzoekingen om criminele organisatie

Tijdens een gecoördineerde operatie heeft de politie gelijktijdig op twintig plaatsen in Nederland doorzoekingen gedaan. Bedrijfspanden en woningen werden doorzocht in het kader van een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie, die wordt verdacht van witwassen en drugshandel. De drugs zouden via Europese havens Nederland binnenkomen.

De tweehonderd rechercheurs die bij de operatie waren betrokken legde beslag op administratie, sieraden en twee panden. Eén man is aangehouden voor het bezit van meer dan duizend xtc-pillen.

De leden van de organisatie konden via ontsleutelde communicatie worden geïdentificeerd.

De doorzoekingen vonden onder meer plaats in Amsterdam, Delft, Soest, Roosendaal en Sint-Willibrord.