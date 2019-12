Twintig boetes tijdens taxicontrole Arnhem

Bij een taxicontrole in de buurt van het Gelredome in Arnhem zijn zaterdagavond twintig boetes uitgedeeld. Meerdere chauffeurs hadden hun papieren niet op orde, reden te hard of hielden zich niet aan de rusttijden, meldt de politie.

In het Gelredome vond zaterdag de afsluiting van het Mega Piraten Festijn plaats. „Met deze actie willen we illegale taxichauffeurs en chauffeurs weren die de regels aan hun laars lappen”, aldus de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. De komende tijd worden taxi’s vaker gecontroleerd rond evenementen in Arnhem, kondigt de politie aan.

Zaterdagavond bleken meerdere chauffeurs over de busbaan te rijden terwijl ze hiervoor geen ontheffing hebben. Ook hadden diverse chauffeurs minder rust genomen dan verplicht, werden boetes uitgeschreven voor een verlopen taximeter, het niet hebben van een chauffeurspas en voor een taxi met meer zitplaatsen dan toegestaan. Verder werd een taxichauffeur betrapt die bijna 50 kilometer per uur te hard reed.