„Twintig Apeldoornse vrouwen uit prostitutie via project”

Binnen twee jaar na de start van een speciaal uitstapprogramma hebben in Apeldoorn twintig vrouwen de prostitutie verlaten. Dat heeft de gemeente gemeld, aldus Omroep Gelderland vrijdag.

Alle vrouwen hebben aangegeven dat ze zonder hulp nog steeds in de prostitutie zouden zitten. Het grootste deel van de gestopte vrouwen krijgt op dit moment nog hulp.

Het uitstapprogramma is in 2016 ontwikkeld om prostituees boven de 24 jaar te laten stoppen. Naast dit project is er ook aandacht voor gedwongen jeugdprostitutie.