„Twijfel politie en OM over uitlevering Poch”

De politie en het Openbaar Ministerie hebben in 2009 getwijfeld of het juridisch wel in de haak was om Transavia-piloot Julio Poch via een omweg uit te leveren aan Argentinië. Dat melden het NPO Radio 1-programma Bureau Buitenland en RTL Nieuws op gezag van meerdere politiebronnen.

De onthullingen komen vlak voor een rechtszaak die Poch tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen, onder meer over de rol van de Nederlandse overheid bij de uitlevering. De Nederlands-Argentijnse piloot wil 5 miljoen euro schadevergoeding.

Nederland kon de toenmalige verdachte van misdaden tegen de menselijkheid niet rechtstreeks uitleveren aan Argentinië, omdat Poch een Nederlands paspoort had en het uitleveringsverdrag tussen de twee landen expliciet verbiedt Nederlandse onderdanen uit te leveren.

Nederland informeerde de Spaanse en Argentijnse autoriteiten vooraf over de vlucht die Poch naar Valencia uitvoerde. Daar werd hij aangehouden en Spanje leverde hem vervolgens uit aan Argentinië. Poch zat acht jaar vast op verdenking van het uitvoeren van dodenvluchten tijdens het regime-Videla, voordat hij in 2017 op alle punten werd vrijgesproken.

De zogeheten Spanje-route zou een ‘verkapte uitlevering’ zijn, wat volgens internationaal recht is verboden. Minister Ferd Grapperhaus en het Openbaar Ministerie ontkennen dat en wijzen op de uitspraak van een rechter in 2014. Die stelde dat van een verkapte uitlevering alleen sprake is als iemand onder dwang wordt uitgezet en dat Poch vrijwillig naar Spanje is gevlogen.