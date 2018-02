Twijfel over onpartijdigheid rechters Heringa

De dochters van Albert Heringa, de man die zijn 99-jarige moeder tien jaar geleden hielp bij zelfdoding, zetten vraagtekens bij de onpartijdigheid van de rechters van het gerechtshof in Den Bosch. Het hof veroordeelde Heringa woensdag tot een half jaar voorwaardelijke celstraf.

In 2013 legde de rechtbank in Zutphen Heringa geen straf op, maar verklaarde hem wel schuldig aan hulp bij zelfdoding. Vorig jaar ontsloeg het hof in Arnhem Heringa van rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie ging in cassatie waarna de Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest.

Volgens Minne en Aafke Heringa toont de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch „weinig respect voor de collega-rechters bij de rechtbank in Zutphen en het gerechtshof in Arnhem, door zo 180 graden anders te beslissen, en geeft het ons als burgers weinig vertrouwen in de rechtspraak in Nederland.”