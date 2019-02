Twijfel over onpartijdigheid Defensiemeldpunt

Militair raadsman Ferre van de Nadort twijfelt aan de onafhankelijkheid van het Defensiemeldpunt voor medewerkers die mogelijk ziek zijn geworden zogenoemde burnpits. Bij het meldpunt is onder anderen een oud-commandant betrokken die in 2010 in Afghanistan zat. Volgens Van de Nadort moet die op de hoogte zijn geweest van de vuilverbranding tijdens die missie.

Het ministerie van Defensie opende maandag het Defensiemeldpunt burnpits waar (oud)militairen terechtkunnen met vragen over gezondheidsklachten die mogelijk zijn veroorzaakt door de rook van burnpits. In deze kuilen werd in missiegebieden, zoals in Afghanistan, allerlei afval verbrand.

Het meldpunt is bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondergebracht. Defensie noemt het centrum onafhankelijk. Maar volgens de raadsman is het helemaal niet onafhankelijk. Hij zegt een aantal (oud-)militairen te vertegenwoordigen. Hij zegt dat behalve een oud-commandant ook de directeur werkgeverszaken defensie in het bestuur van het CAOP zit. Van de Nadort vindt het moeilijk voor te stellen dat die onpartijdig zijn bij het beoordelen van gezondheidsklachten van (oud-)militairen.