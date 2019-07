Het KNMI doet onderzoek naar de hoge temperatuur die donderdagmiddag werd gemeten op het weerstation van Deelen bij Arnhem. Rond 14.00 uur steeg het kwik in korte tijd naar ongeveer 42 graden, de hoogste temperatuur die ooit in Nederland zou zijn gemeten. „Het steeg ongeloofwaardig snel. We willen weten of het station naar behoren functioneert”, zegt een woordvoerder van het weerinstituut.