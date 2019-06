Twenterand krijgt zes koopzondagen

De kernen Vroomshoop en Westerhaar in de gemeente Twenterand krijgen dit jaar drie koopzondagen en de zes in de jaren erna.

Een raadsmeerderheid steunde maandagavond het collegevoorstel daartoe. Coalitiepartij ChristenUnie (drie zetels), CDA (vier), SGP (één) en één raadslid van GemeenteBelangen Twenterand (GBT) stemden tegen. Tien van de twaalf leden van de dominerende coalitiepartij GBT, PvdA/GL (één), VVD (één) en PVV (één) steunden het voorstel.

Een amendement van de PVV om de koopzondagen geheel vrij te laten, kreeg alleen de steun van PVV en VVD. Een CDA/VVD--voorstel om het collegevoorstel te verruimen voor de ondernemers van de hele gemeente haalde het ook niet.

SGP’er Jan Jonker noemde het een pijnlijk besluit aangezien het college verdeeld was. De CU-wethouder had „zelfs een minderheidsstandpunt ingenomen.” Hij herhaalde zijn principiële en praktische bezwaren. „We voerden het debat net na Pinksteren. Dan hebben we herdacht de uitstorting van de Heilige Geest, zoveel eeuwen geleden. Voorzitter, wanneer die Geest gaat waaien in onze gemeente of in onze harten. Dan hadden we vanavond dit voorstel niet hoeven te bespreken. Dan hadden we geen pilot meer nodig, geen debat meer nodig. Dan wensen we alleen naar Zijn Geboden te leven.

Laten we blijven genieten van de steeds schaars wordende rust in deze jachtige tijd. In de wetenschap dat de Ware Rust alleen gevonden kan worden in Christus Jezus.”