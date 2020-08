Twente en Drenthe testen corona-app in de praktijk

De GGD gaat maandag de corona-app CoronaMelder in de praktijk testen in Twente en Drenthe. De app komt beschikbaar in de appstores, maar wordt door de GGD vooralsnog alleen ondersteund in de genoemde regio’s.

De CoronaMelder moet per 1 september wel landelijk gaan werken. De app is bedoeld als aanvulling op het bron- en contactonderzoek naar mensen die in contact zijn geweest met mensen die het cornavirus dragen. Zo kan verdere besmetting nog beter in de gaten worden gehouden en worden bestreden, is de hoop. Gebruik van de app is vrijwillig. Informatie van en over de gebruikers wordt ook niet opgeslagen.

De CoronaMelder werkt via bluetooth en waarschuwt mensen die in de veertien dagen daarvoor ongeveer 15 minuten lang in de nabijheid zijn geweest van iemand die positief is getest op het coronavirus. Dat kunnen bijvoorbeeld medereizigers zijn in het openbaar vervoer of bezoekers van restaurants.