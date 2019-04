Tweetal weer vrij na schietpartij Eindhoven

Twee mannen die vrijdag in Eindhoven werden aangehouden na de dood van een 54-jarige Eindhovenaar, zijn zaterdag vrijgelaten. Volgens de politieonderzoek zijn de twee op dit moment niet in verband te brengen met de schietpartij aan de Beukenlaan die de man uit Eindhoven het leven kostte.

De twee waren aangehouden omdat ze in de auto zouden hebben gezeten die vlak na het schietincident hard wegreed. Getuigen vonden het slachtoffer bloedend bij zijn geparkeerde auto in de Beukenlaan. De man overleed later in het ziekenhuis.