Bij een overval op een waardetransport aan het Parijsplein in Den Haag is dinsdagochtend geld buitgemaakt. Hoeveel is nog onduidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is op zoek naar twee verdachten. Ze zijn ervandoor gegaan in een zwarte BMW.

Het Parijsplein ligt in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van Den Haag.