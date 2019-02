Tweetal opgepakt voor beroven afspraakjes

Twee mannen uit Venlo zijn opgepakt voor zeven vrijheidsberovingen van mensen die ze via sociale media hadden gesproken. Vervolgens beroofden ze hun slachtoffers. De politie sluit meer arrestaties niet uit.

Via sociale media hadden de mannen van 20 en 21 jaar hun slachtoffers uitgenodigd voor een ontmoeting. Ze spraken op verschillende plekken in Venlo af. De verdachten wisten hun slachtoffers zover te krijgen dat ze bij hen in de auto stapten. Eenmaal in de auto sloeg de sfeer om en dwongen ze hun slachtoffers hun telefoon en portemonnee af te staan.

De slachtoffers werden ook mishandeld en in een aantal gevallen bedreigd met een mes. Een slachtoffer kreeg een vuurwapen op zich gericht. De verdachten wisten zo ook de pinpassen en pincodes van de gedupeerden te pakken te krijgen. In totaal maakten de verdachten een flink geldbedrag buit, aldus de politie.

Mogelijk zijn er meer slachtoffers die zich nog niet hebben gemeld. De politie roept hen op toch contact op te nemen.