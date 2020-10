Tweetal opgepakt vanwege stelen geld uit eiermachines

Een 36-jarige man en een 28-jarige vrouw zijn opgepakt omdat ze worden verdacht van het stelen van geld uit een eiermachine in het Brabantse dorp Baarschot. Het tweetal zou hetzelfde geprobeerd hebben in Haghorst en ze zouden twee fietsen hebben gestolen.

De vrouw uit Tilburg en de man uit Eersel hebben volgens de politie een relatie met elkaar. De boer bij wie geld uit de eiermachine is gestolen, deed op 4 oktober aangifte. De machine was opengebroken, het geld was eruit gestolen en het toestel was niet meer bruikbaar. De boer verkocht flessen melk en eieren in de machine.

Een tweede boer deed ook op 4 oktober aangifte. Daar had een man geprobeerd de eiermachine open te breken, maar de boer was er op tijd bij. De dief bedreigde de boer voordat hij wegvluchtte.

De politie trof bij het koppel twee gestolen fietsen aan. Voor een van de fietsen is aangifte wegens diefstal gedaan.