Tweetal opgepakt om steekpartij bij speeltuin

Voor een steekincident bij een speeltuintje in Zwolle heeft de politie een vrouw (21) en een man (24) uit Dalfsen aangehouden. De politie ziet de man als vermoedelijke dader, hij wordt verdacht van poging doodslag. De vrouw wordt er van verdacht dat zij een valse verklaring heeft afgelegd om de aanhouding van de man te voorkomen. Een zeventienjarige jongen die maandag werd aangehouden in deze zaak lijkt onschuldig te zijn, aldus de politie. Hij is vrijgelaten.

Door het steekincident, zondag rond het middaguur, raakte een 35-jarige Zwollenaar zwaargewond. De verdachte was weggerend en spoorloos. Eerder onderzoek leek te wijzen naar de zeventienjarige maar verder onderzoek wees naar de twee verdachten uit Dalfsen.

Buurtbewoners vertelden eerder tegen onder meer Hart van Nederland en RTV Oost dat de man die werd gestoken vader is van een kind dat in de speeltuin aan het spelen was. Het slachtoffer zou zijn neergestoken nadat hij de verdachte op een bankje naast de speeltuin had aangesproken over een jointje dat hij had opgestoken.