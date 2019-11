Tweetal naar ziekenhuis om koolmonoxide

Een man en een vrouw uit Almelo zijn maandagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat zij koolmonoxidevergiftiging hadden opgelopen. Dat maakte de brandweer dinsdag bekend. De koolmonoxide zou zijn vrijgekomen uit het verwarmingsapparaat voor de heteluchtverwarming. De bewoners van het huis aan het Laarwoud maken het inmiddels naar omstandigheden goed.

De man voelde zich maandagavond niet goed. De vrouw dacht dat hij hartproblemen had en belde de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er een concentratie van 280 ppm koolmonoxide in de woning te zijn. In het huis waren geen koolmonoxidemelders aanwezig.

Koolmonoxide is een reuk-en geurloos gas dat 250 keer sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Een hoge concentratie kan de dood tot gevolg hebben. Koolmonoxide kan ook vrijkomen bij bijvoorbeeld een barbecue of bij onvolledige verbranding van hout, benzine en aardgas.