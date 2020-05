Tweet OM wekt verontwaardiging in strafzaak Martien R.

Advocaten hebben donderdag verontwaardigd gereageerd op een tweet van het Openbaar Ministerie voorafgaand aan de rechtszitting tegen Martien R. Die is hoofdverdachte in een grote strafzaak over onder meer drugshandel en wapens.

Het Openbaar Ministerie kondigde op Twitter aan dat het het met nieuwe feiten zou komen. Dat wekte woede bij verscheidene raadslieden omdat de verdachten voor de zitting stellig was verzocht in de bajes te blijven in verband met corona. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van hoofdverdachte R. verwoordde de gedachte van de raadslieden: „Wijzelf en de rechtbank dachten dat het alleen om het voorarrest zou gaan. Maar als er nieuwe feiten komen, dan gaat het een lange dag worden. Dan eis ik dat mijn cliënt alsnog moet komen.”

De zaak met zeven verdachten is een uitvloeisel van één van de grootste politieacties ooit in Brabant. Die draaide vooral rond een familie van woonwagenbewoners. R. zou verantwoordelijk zijn voor de import van 1900 kilo cocaïne en het bezit van zware wapens.