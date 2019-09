Tweelingbroers ontkennen moord op neef

De tweelingbroers Melvin en Kevin M. die worden beschuldigd van moord op hun 41-jarige neef Stuart, ontkennen dat ten stelligste. Het slachtoffer verdween op 6 april 2015 en zijn lichaam werd ruim twee weken later gevonden in de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg, ten westen van Rotterdam. Hij was ernstig toegetakeld.

Voor de rechtbank in Rotterdam schoven de 28-jarige broers donderdag de schuld af op hun zwager John. Hij zou tegen hen hebben gezegd dat hij Stuart op zijn hoofd had geslagen en daarna in het water had gedumpt.

Deze John heeft echter verklaard dat juist de broers destijds tegenover hem opbiechtten dat ze Stuart ombrachten. Dat zou zijn gebeurd na een uit de hand gelopen ruzie in een woning aan de Schieweg. Melvin verbleef vaak op dat adres, waar hun stiefmoeder Carla, haar dochter en John woonde. Ook Carla en haar dochter hebben deze versie bij de politie verteld.

De broers waren jarenlang zoek voor justitie. Niet lang na de crematie van Stuart, waarbij ze nog aanwezig waren, vertrokken ze uit Nederland. Naar eigen zeggen deden ze dat uit angst voor „gevaarlijke familieleden” onder wie neven, die dachten dat zij achter de dood van Stuart zaten.

Melvin vluchtte naar Bolivia, waar hij een vriendin kreeg en met wie hij twee kinderen kreeg. Kevin kwam in Peru terecht waar hij eveneens een nieuw gezin stichtte. Zijn vriendin en zijn kinderen in Barendrecht had hij achtergelaten.

Beiden keerden terug naar Nederland, volgens Melvin om hun onschuld aan te tonen.