Tweehonderd nieuwe agenten bij forensische opsporing

De politie zet tweehonderd nieuwe politiemensen en nieuwe technologie in om de problemen bij forensische opsporing aan te pakken. Dat meldt het AD.

De forensische opsporing, het veiligstellen van sporen op de plek van misdrijven, kampt met grote problemen. Door vergrijzing vertrekken de komende jaren honderden ervaren mensen, terwijl de afgelopen jaren al aan de bel werd getrokken wegens personeelstekort. Dan zijn er ook nog verouderde computersystemen, die het verwerken van informatie moeilijk maken.

Om de tekorten op te lossen, worden nieuwe politiemensen aangenomen die in rap tempo worden opgeleid. Dat is moeilijk, omdat een plek bij de forensische opsporing normaal gesproken een vervolgstap is na vele jaren bij de politie. Nu worden nieuwe krachten deels vlak na hun studie opgeleid om het werk te gaan doen, maar zij missen de ervaring uit de praktijk.