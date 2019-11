Tweede zitting in hoger beroep Holleeder

Het gerechtshof in Amsterdam houdt woensdag een tweede inleidende zitting in de omvangrijke strafzaak tegen Willem Holleeder, in de extra-beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol. Holleeder (61) wil andere rechters op zijn zaak, omdat hij meent dat het Amsterdamse hof hem in het liquidatieproces Passage al schuldig heeft verklaard aan de moord op Kees Houtman en aan deelname aan een criminele organisatie. Dat maakt hem bij voorbaat kansloos, vreest hij.

In Passage was Holleeder geen verdachte. Hij heeft apart terechtgestaan, op verdenking van het geven van een reeks opdrachten voor liquidaties, waaronder die van Houtman. De rechtbank veroordeelde Holleeder in juli tot een levenslange gevangenisstraf, conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Holleeder tekende hoger beroep aan. Hij heeft alle beschuldigingen ontkend. Zijn zussen Astrid en Sonja zijn belangrijke getuigen in het proces en hebben zeer belastende verklaringen afgelegd.

Holleeders advocaten menen dat het proces bij de rechtbank niet eerlijk is geweest. In hun toelichting op het aantekenen van hoger beroep schrijven zij dat het er sterk op lijkt dat de rechtbank van meet af aan overtuigd was van Holleeders schuld. De beklaagde zelf heeft de indruk „dat niets deze rechtbank heeft kunnen afhouden van diens kennelijk sterke overtuiging dat hij linksom of rechtsom voor alles moest worden veroordeeld”.

Het hof bespreekt woensdag het verzoek om andere rechters. In december volgt nog een inleidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor volgend jaar.