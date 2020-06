Tweede voortvluchtige ‘flatspringer’ meldt zich bij politie

De voortvluchtige ‘flatspringer’ Anel B. heeft zich dinsdagavond bij de politie in Rotterdam gemeld. De 29-jarige B. werd begin april veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor moord. Hij moest zich na die veroordeling bij de politie melden - hij was toen op vrije voeten omdat de voorlopige hechtenis geschorst was - maar deed dat niet.

Ook medeverdachte Azzedine A. (29 jaar) meldde zich niet direct na de veroordeling, maar pas een week later. Dat was nadat de politie de volledige namen van de twee en hun foto’s via het televisieprogramma Opsporing Verzocht had verspreid.

A. en B. zijn veroordeeld voor de moord op een man uit Breda in januari 2018. De politie vond zijn lichaam na een achtervolging van de twee. Ze hadden zich verdacht gedragen en vluchtten in de auto van het slachtoffer naar diens flat in Breda. Daar sprongen de twee, toen de politie binnenkwam, van driehoog van het balkon af. Beiden raakten daarbij gewond. In de flat trof de politie het lichaam van het 25-jarige slachtoffer aan.

De rechtbank sprak afgelopen april van een „kille en geplande liquidatie van iemand die zich als vriend van de verdachten veilig waande”. De rechtbank concludeerde dat allebei de verdachten van dichtbij op het slachtoffer hebben geschoten. Die werd twee keer in het hoofd geraakt door kogels van verschillende vuurwapens.

Het motief voor de liquidatie is niet bekend, maar uit het strafdossier valt wel op te maken dat zowel de verdachten als het slachtoffer criminelen zijn.