Tweede voorbereidende zittingsdag liquidatieproces Caloh Wagoh

Omdat het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh inmiddels zo groot is, zijn er twee dagen nodig voor voorbereidende zittingen van de twintig verdachten. Maandag was de eerste groep aan de beurt, dinsdag de tweede.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van meerdere onderwereldmoorden en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is het 50-jarige Caloh Wagoh-kopstuk Delano R. Hij zou achter een moordpoging zitten op de onlangs opgepakte sportschoolhouder Robin van O., meldde het OM maandag. Van O. zou naar verluidt achter de opzienbarende martelkamer zitten die in een loods in de Brabantse plaats Wouwse Plantage is gevonden. R. - alias Keylow - zou tussen februari 2017 en januari 2018 voorbereidingshandelingen hebben getroffen om Van O. te laten liquideren.

Motorclub Caloh Wagoh wordt de makelaar van de onderwereld genoemd. Hier kon volgens justitie een moord op bestelling worden geregeld. Hoofdverdachte R. zou het gros van de opdrachten hebben aangenomen en diverse moordcommando’s op pad hebben gestuurd om de klus te klaren. De manier waarop er over mensenlevens wordt gesproken is volgens de officier van justitie „ronduit schokkend”.

De in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi zou de belangrijkste ‘klant’ van de bende zijn geweest. Het OM heeft nog niet besloten of het hem in Eris gaat vervolgen. Taghi wordt al vervolgd in een ander, zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo geheten. Ook dat draait om een reeks criminele afrekeningen.