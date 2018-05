Tweede verdachte vast moordpoging Enschede

In Almelo is een 39-jarige man uit Hengelo opgepakt voor betrokkenheid bij een liquidatiepoging en een poging tot moord. Februari vorig jaar raakte de eigenaar van een kapperszaak in Enschede zwaargewond toen hij werd overgoten met een vloeistof en in brand werd gestoken. Vorige maand werd in deze zaak al een 36-jarige Hengeloër aangehouden.

Beide verdachten zijn volgens de politie betrokken bij meer misdrijven. Een daarvan was de aanslag in de kapperszaak in Enschede op 2 februari 2017, een andere het neerschieten van een 28-jarige man in dezelfde stad, drie dagen eerder. Al vrijwel meteen vermoedde de politie dat de zaken met elkaar te maken hebben.

Mei vorig jaar raakte een 45-jarige in Duitsland woonachtige Nederlander zwaargewond toen hij net over de grens in het Duitse Gronau in zijn auto op een parkeerplaats werd beschoten. De politie ging uit van een verband tussen die schietpartij en de aanslag in Enschede.

De politie houdt er rekening mee dat meerdere aanhoudingen volgen.