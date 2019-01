Tweede verdachte opgepakt voor vergismoord

De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden voor de ‘vergismoord’ op Rob Zweekhorst. De verdachte is een 44-jarige Schiedammer, die in de gevangenis werd opgepakt. Hij zit daar momenteel een straf uit voor andere zaken, meldt de politie.

De man is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op 1 januari 2014. In november 2018 werd al een andere 51-jarige Schiedammer aangehouden om dezelfde reden. Op basis waarvan de politie de tweede aanhouding heeft verricht, is onduidelijk.

De 44-jarige Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs, vader van twee kinderen, is vermoedelijk het slachtoffer van een persoonsverwisseling. Toen hij zijn honden uitliet werd hij doodgeschoten op straat. De kogels waren waarschijnlijk bedoeld voor iemand die moest boeten voor het verloren gaan van een lading drugs. Die lading zou volgens de politie 10 miljoen euro waard zijn geweest.

De politie loofde na de moord een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die de zaak rond zou maken. Deze is nog steeds van kracht.