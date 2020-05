Tweede verdachte opgepakt voor moordzaak Breukelen

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een 33-jarige man uit Zandvoort. Het gaat volgens de politie om een 27-jarige man uit Utrecht.

Het lichaam van de Zandvoorter werd op 14 maart in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gevonden. Eerder werd al binnen enkele dagen een 30-jarige verdachte aangehouden, maar op basis van camerabeelden hield de politie rekening met een tweede verdachte.

Het slachtoffer werd door duikers uit zijn auto in het kanaal gehaald, nadat voorbijgangers vlakbij een mobiele telefoon, glas en bloed hadden aangetroffen. De politie heeft camerabeelden waarop de auto van het slachtoffer te zien is, in combinatie met andere voertuigen en personen. De politie riep de hulp van het publiek in voor tips over de identiteit van de tweede verdachte.