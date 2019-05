Tweede verdachte moord Lelystad blijft vast

Een 35-jarige man uit Almere blijft de komende twee weken vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 72-jarige man uit Lelystad. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. Eerder besliste hij al dat een 48-jarige Almeerder voorlopig in de cel blijft, op basis van dezelfde verdenking.

Het slachtoffer werd afgelopen zondag dood aangetroffen in zijn woning. De politie vermoedt dat hij in het weekend van 19 tot 21 april om het leven is gebracht. Woensdagavond is in Almere een derde verdachte in de zaak aangehouden. Deze 30-jarige man wordt verdacht van heling van de mobiele telefoon van het slachtoffer. De politie denkt niet dat hij iets met zijn dood te maken heeft gehad.