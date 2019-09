Tweede verdachte mishandeling agent bekend

De politie weet wie de tweede verdachte is die woensdagavond in het Limburgse Klimmen een motoragent heeft mishandeld. Deze man, die er te voet vandoor ging, is echter nog niet gevonden.

De verdachte mishandelde de agent samen met een bijrijder. Deze 53-jarige man uit Klimmen kon wel worden aangehouden.

De motoragent loste twee waarschuwingsschoten toen hij werd belaagd. Hij raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld. Hij maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie.

De agent probeerde de twee mannen woensdagavond aan te houden vanwege afwijkend gedrag in het verkeer. De auto ging er vandoor waarna de agent de achtervolging inzette. De bestuurder vluchtte in eerste instantie, maar op het moment dat de agent de bijrijder aanhield kwam de bestuurder terug. Er ontstond er een schermutseling waarbij de agent gewond raakte en zijn dienstwapen trok.