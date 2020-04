Tweede verdachte gepakt voor geweld tegen agent in Rotterdam

Een tweede persoon die dinsdag mogelijk betrokken was bij de mishandeling van een politieagent in Rotterdam, is woensdag aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Rotterdam, aldus de politie. Direct na de mishandeling was al een 30-jarige Rotterdammer gearresteerd.

Het incident gebeurde toen agenten meerdere mensen op de Bellamystraat hadden aangesproken op hun gedrag. Zij hielden zich niet aan de afstandsregels die gelden vanwege het coronavirus. De agenten werden hierop door de groep aangevallen, waarbij een agent werd geschopt en gebeten.

Bij het incident raakten twee agenten gewond. Zij hebben vanwege de bijtwonden een tetanusprik gekregen en gebruiken antibiotica. De politie zegt dat het incident „een behoorlijke impact” had op de agenten en noemt dergelijke agressie en geweld tegen hulpverleners „volstrekt onacceptabel”, „juist in deze moeilijke tijd”.

Beide verdachten zitten vast. Hoeveel mensen nog worden gezocht is onduidelijk, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.