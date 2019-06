Tweede verdachte gepakt liquidatie Amsterdam

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een liquidatie in Amsterdam Zuid-Oost, op 2 mei. Het slachtoffer was een 24-jarige man. Over de identiteit van de verdachte wil de politie niets zeggen.

Op 3 mei werd door een arrestatieteam al een 29-jarige verdachte gearresteerd. De politie sluit meer arrestaties niet uit.

De politie deed woensdagochtend ook op verschillende locaties doorzoekingen, waarbij diverse goederen in beslag werden genomen.

Het slachtoffer werd op straat neergeschoten en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis.