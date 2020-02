Tweede verdachte explosie Urk opgepakt

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Urk de tweede verdachte aangehouden van een explosie in een woning van een gezin in deze plaats. Politie en justitie riepen de man eerder op zich te melden en brachten medio januari zijn naam en foto naar buiten.

Zondag 3 november werd in een huis aan de Golfoploop in Urk een explosief naar binnen gegooid. De politie denkt dat de daders zich vergist hebben in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat 2 november aan de politie doorgaf dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto zat.

In deze zaak is eerder ook al een andere verdachte uit Urk aangehouden. Door de explosie raakte niemand gewond.