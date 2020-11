Tweede verdachte aangehouden voor fatale steekpartij in Delft

Een tweede verdachte is aangehouden in verband met de dodelijke steekpartij die in september plaatsvond aan de De Colignystraat in Delft. Het gaat om een 22-jarige man uit Delft, die zich maandag meldde op het politiebureau. Vorige maand werd in Spanje een 23-jarige Delftenaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Het slachtoffer van de steekpartij was een 36-jarige man. Hij werd op 1 september dood aangetroffen in een woning aan de De Colignystraat. De man bleek te zijn neergestoken en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De 22-jarige verdachte zit vast voor verder onderzoek. Nederland heeft de Spaanse autoriteiten gevraagd de 23-jarige man die in oktober werd opgepakt uit te leveren. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.