Tweede testdag Terschelling: geen enkele positieve test

De tweede testdag op het eiland Terschelling heeft geen nieuwe coronagevallen aan het licht gebracht. Alle 169 monsters die zijn onderzocht, waren negatief. Dat heeft de Friese GGD bekendgemaakt. Verder zijn er 131 mensen die zaterdag de uitslag krijgen, omdat zij vrijdag pas in de loop van de middag waren getest.

Acht jongeren die onlangs op de populaire camping Appelhof op Terschelling waren, bleken bij thuiskomst het coronavirus te hebben. Tussen de ongeveer tweehonderd mensen die donderdag waren getest zat één coronageval. Het is niet bekend of het om een bezoeker van Appelhof, om een inwoner van Terschelling of om een andere toerist gaat.

Toeristen die negatief getest zijn en naar huis willen, worden met een veerboot naar Harlingen gebracht. Donderdag gebeurde dat met een watertaxi, maar die voer vrijdagavond niet vanwege slecht weer. Ze konden daarom met de reguliere veerboot naar het vasteland.

De testlocatie is zaterdag van 09.00 tot 11.30 weer open. Hij is gevestigd in een kerk in het dorp Midsland, niet ver van camping Appelhof. De camping gaat maandag dicht.