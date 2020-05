‘Tweede steunpakket helpt transportsector niet’

Voor transportondernemers schiet het tweede steunpakket van het kabinet tekort. Dat zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Transportbedrijven die nauw betrokken zijn bij de bevoorrading van getroffen sectoren worden volgens TLN genegeerd, terwijl die betreffende sectoren wel steun krijgen. Ook kleine transportondernemers vallen buiten de boot.

„Het kabinet wil met dit tweede steunpakket bedrijven gericht hulp bieden, maar slaat de plank behoorlijk mis”, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. „Het is ongelooflijk dat het kabinet geen oog heeft voor de ondernemers die getroffen sectoren bevoorraden. Als er in die sectoren geen werk is, staan transportondernemers namelijk ook stil.” Ze wijst er ook op dat veel zelfstandige transportondernemers nu minder of helemaal geen werk hebben, terwijl hun vaste lasten gewoon doorlopen. Denk daarbij aan leasekosten, motorrijtuigenbelasting en verzekeringskosten van een vrachtwagen.